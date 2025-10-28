PayPal conclut un accord sur les portefeuilles de paiements avec ChatGPT d'OpenAI, les actions montent en flèche

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

PayPal PYPL.O a annoncé mardi un partenariat avec le géant de l'IA OpenAI pour permettre aux utilisateurs de ChatGPT de passer instantanément à la caisse en utilisant la société de paiement.

PayPal connectera également son réseau mondial de marchands à OpenAI, ce qui permettra aux utilisateurs de vendre dans ChatGPT, faisant grimper ses actions de 14 % dans les échanges avant bourse.