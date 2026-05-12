PayPal conclut un accord à hauteur de 30 millions de dollars dans le cadre d'une enquête du ministère américain de la Justice

Le ministère américain de la Justice a déclaré mardi avoir conclu un accord à l'amiable de 30 millions de dollars avec PayPal PYPL.O dans le cadre d'une enquête sur un programme d'investissement destiné aux entreprises détenues par des Noirs et des minorités, jugé “illégal” et “discriminatoire”.

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