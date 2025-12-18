PayPal chute après que Morgan Stanley a rétrogradé sa notation à 'sous-pondérer'

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 décembre - ** Les actions de la société de paiement PayPal PYPL.O sont en baisse de 1,6 % à 59,22 $ en pré-marché, après que Morgan Stanley les a rétrogradées à "sous-pondérer"

** Morgan Stanley abaisse son objectif de cours à 51 $ contre 74 $, le plus bas parmi les courtiers couvrant l'action, ce qui implique une baisse de 15 % par rapport à la dernière clôture - données compilées par LSEG

** Morgan Stanley estime que Co a agi trop lentement dans l'amélioration des caisses en ligne et que les initiatives récentes de la nouvelle direction s'avèrent complexes et chronophages

** Morgan Stanley estime que le commerce agentique pourrait devenir un risque narratif important pour les activités de PayPal

** Le risque de révisions à la baisse du bénéfice par action ajusté est accru

** À la dernière clôture, l'action a baissé de 29,5 % depuis le début de l'année