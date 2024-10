Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client PayPal: BPA ajusté en hausse de 22% au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 29/10/2024 à 12:38









(CercleFinance.com) - PayPal dévoile un chiffre d'affaires ajusté de 7,84 milliards de dollars au titre du 3e trimestre, en hausse de 6% par rapport à la même période un an plus tôt.



Dans le même temps, l'EBIT ajusté affiche une progression de 18%, à 1,47 milliard de dollars, avec une marge en hausse de 1,9 pt, de 16,9% à 18,8%.



Le bénéfice net ajusté (non-GAAP) ressort finalement à 1,22 milliard de dollars, en hausse de 14%, soit un BPA ajusté de 1,2$, en hausse de 22%.

En données GAAP, le BPA ressort à 0,99$, en hausse de 6%.



'Nous révisons à la hausse nos prévisions non-GAAP pour l'année entière et sommes satisfaits de la force que nous constatons dans l'ensemble de l'entreprise. Nous avons construit une base solide cette dernière année qui nous servira dans les années à venir', a indiqué Alex Chriss, le CEO.



Concrètement, PayPal cible désormais une hausse de son BPA ajusté pour 2024 comprise entre environ 16 et 19%, contre une hausse de 13 à 16% précédemment.







