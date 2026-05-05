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PayPal bat légèrement le consensus au 1er trimestre
information fournie par Zonebourse 05/05/2026 à 13:37

PayPal dévoile un BPA ajusté en croissance de 1% à 1,34 USD au titre des trois premiers mois de 2026, battant ainsi de plus de 5% l'estimation moyenne des analystes, pour des revenus accrus de 7% à 8,35 MdsUSD ( 5% hors effets de change).

D'un point de vue opérationnel, il a vu son volume total de paiements augmenter de 11% à 464 MdsUSD ( 8% hors effets de change), et son nombre de comptes actifs s'accroître de 1% à 439 millions.

"Nous agissons pour affiner notre stratégie, simplifier notre organisation et améliorer à la fois notre trajectoire de croissance et notre structure de coûts en concentrant nos investissements là où ils auront le plus grand impact", affirme son CEO Enrique Lores.

"Je suis convaincu de notre capacité à placer l'entreprise sur une voie plus durable de croissance à long terme et de création de valeur pour les actionnaires, et nous agissons avec diligence", poursuit le dirigeant de PayPal.

Le groupe de solutions de paiement vise un BPA ajusté "en baisse à un seul chiffre élevé ou d'environ -9%" pour le trimestre en cours, mais confirme prévoir un BPA ajusté "en baisse à un seul chiffre bas ou en légère croissance" pour l'ensemble de 2026.

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