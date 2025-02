Paypal anticipe une accélération de la croissance de ses profits

AOF - EN SAVOIR PLUS

" Notre vision est que PayPal soit la plateforme de commerce qui alimente l'économie mondiale, et nous avons la taille, l'ubiquité et les avantages au niveau des données pour y parvenir ", a déclaré Alex Chriss, PDG du groupe.

(AOF) - A l’occasion d’une journée investisseurs, Paypal a dévoilé ses perspectives à l’horizon 2027. L’entreprise américaine de service de paiement en ligne cible une croissance faible à deux chiffres de son bénéfice par action ajusté. Elle a par ailleurs confirmé son objectif d’une progression de 6% à 10% de son bénéfice par action ajusté cette année. A plus long terme, Paypal cible une progression de plus de 20% de son bénéfice par action ajusté.

