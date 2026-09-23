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Paychex n'atteint pas les prévisions de chiffre d'affaires trimestriel dans son segment clé « gestion » ; son cours de bourse recule
information fournie par Reuters 23/09/2026 à 15:16
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Paychex PAYX.O , prestataire de services RH et de gestion de la paie, a annoncé mercredi que le chiffre d'affaires de son principal segment, celui des solutions de gestion, était inférieur aux prévisions pour le premier trimestre, ce qui a entraîné une chute de plus de 7 % de son action avant l'ouverture de la Bourse.

Voici plus de détails:

* Ce segment a enregistré un chiffre d'affaires trimestriel de 1,21 milliard de dollars, ce qui est inférieur à l'estimation moyenne des analystes , qui s'élevait à 1,23 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* Le marché de la gestion du capital humain est réputé pour être très concurrentiel et fragmenté, Paychex étant en concurrence avec des prestataires de paie nationaux, régionaux et en ligne, ainsi qu'avec des systèmes RH et de paie internes.

* La société a enregistré un chiffre d’affaires de 1,63 milliard de dollars au premier trimestre, conforme aux estimations de 1,63 milliard de dollars.

* Son bénéfice ajusté s'est établi à 1,34 dollar par action, soit légèrement au-dessus des prévisions de 1,32 dollar.

* Paychex a lancé un outil de recrutement basé sur l’IA, baptisé WISE Hire , qui aide les entreprises à rechercher et à présélectionner des candidats, ainsi qu’à automatiser les processus de recrutement.

* La société fournit aux entreprises des solutions en matière de ressources humaines, de paie, d’avantages sociaux et d’assurance.

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PAYCHEX INC
104,4900 USD NASDAQ -8,77%
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