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Paychex en hausse ; annonce un dividende trimestriel
information fournie par Reuters 15/10/2026 à 17:09

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 octobre - ** L'action de Paychex PAYX.O , prestataire de services de paie et de ressources humaines, progresse de 3,7% à 112,42 dollars en début de séance

** La société annonce un dividende trimestriel régulier en espèces de 1,19 dollar par action

** Le dividende sera versé le 25 novembre aux actionnaires inscrits au 26 octobre

** La recommandation moyenne de 20 analystes est “conserver”; l’objectif de cours médian est de 111 dollars – données compilées par LSEG

** Depuis le dernier cours de clôture, l'action a perdu environ 3% depuis le début de l'année

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