Paychex en baisse après la publication de ses résultats du premier trimestre

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(Actualisation)

23 septembre - ** Le titre PAYX.O du prestataire de services de paie Paychex recule de 4,3% à 109,64 dollars

** La société annonce un chiffre d'affaires de au premier trimestre de 1,630 milliard de dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 1,627 milliard de dollars – données compilées par LSEG

** Le chiffre d’affaires du premier trimestre de la division Management Solutions s’élève à 1,21 milliard de dollars, contre des estimations de 1,23 milliard de dollars

** Le BPA ajusté du 1er trimestre s’établit à 1,34 $, contre des estimations de 1,32 $

** Depuis le début de l'année jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de 2,1%