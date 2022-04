Paulic - RN 2021: En repli comme attendu - Opinion: Achat - Objectif: 5,31 € vs 7,90€ - Potentiel: +51,7%

Actualité : RN 2021

Après avoir publié un CA de 11,3 M€ en hausse de 26%, Paulic annonce les résultats suivants : la marge brute ressort à 2,23 M€ soit 20% du CA vs 34% en 2020 et 26,5% estimé, le REX à -1,88 M€ vs -0,55 M€ en 2020 et -1,44 M€ estimé et le RN à -1,4 M€ vs -0,51 M€ en 2020 et -1,6 M€ estimé.

Comme expliqué lors de la publication des résultats semestriels, Paulic a été fortement pénalisé par la hausse exceptionnelle des prix des matières premières mais également des consommables, de l'énergie et des carburants.

Ainsi même si dès la fin août le groupe a lancé une campagne de révision de ses grilles tarifaires et a décidé d'adapter sa politique de gestion des achats afin de sécuriser ses marges futures, ces actions n'ont pas permis de répercuter l'ensemble des hausses supportées pendant 2021. De plus, ces hausses se sont produites de façon dispersée, rendant délicate leur répercussion en temps réel aux clients.