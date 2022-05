Paulic Meunerie : MODALITES DE MISE A DISPOSITION DU RAPPORT ANNUEL 2021

Paulic Meunerie (ALPAU – ISIN : FR0013479730), Groupe familial spécialisé dans les farines haute qualité, annonce avoir mis à la disposition du public et déposé sur le site de l’Autorité des marchés financiers son Rapport financier annuel 2021.



Le Rapport financier peut être consulté sur le site Internet de la société à l’adresse suivante https://paulicmeunerie.com/investisseurs/





A propos

Paulic Meunerie (ALPAU – ISIN : FR0013479730), est un Groupe familial breton reconnu sur le marché des farines labellisées. Il fidélise aujourd’hui plus de 700 clients professionnels sur des marchés diversifiés (industriels, boulangeries artisanales, ateliers de la grande distribution, restaurateurs, …). En 2021, le Groupe a généré un chiffre d’affaires de 11,3 M€. Avec Oxygreen®, son procédé de purification des grains de blé à base d’ozonation permettant de diviser les pesticides par 20 et réduire le taux de mycotoxines de 30% à 50%, Paulic Meunerie se positionne sur le marché de la farine très haute qualité axée sur la nutrition santé et sur le marché en plein essor et à forte valeur ajoutée de l’alimentation des insectes d’élevage. PAULIC MEUNERIE est cotée sur Euronext Growth Paris sous le symbole ALPAU.