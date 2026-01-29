 Aller au contenu principal
Paul Woolway, directeur général de la banque Charles Schwab, prend sa retraite
information fournie par Reuters 29/01/2026 à 22:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Charles Schwab SCHW.N a annoncé jeudi que le directeur général de Schwab Bank, Paul Woolway, quittera ses fonctions le 1er juillet, après plus de seize ans passés au sein de l'entreprise.

