Paul Weiss qualifie de « manœuvre tactique » la demande visant à récuser le cabinet d'avocats dans l'affaire concurrence du secteur du sucre

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par Mike Scarcella

Le cabinet d’avocats Paul Weiss a exhorté mercredi un juge fédéral du Minnesota à rejeter la requête déposée par Mondelēz et d’autres grands fabricants agroalimentaires visant à le récuser de la défense de Domino Sugar et de son propriétaire, ASR Group, dans le cadre d’une série de procès concernant des allégations d’entente sur les prix dans le secteur du sucre.

Voici les détails:

* Dans son mémoire déposé auprès du tribunal , Paul Weiss a réfuté l’argument des fabricants agroalimentaires selon lequel le cabinet se trouverait en situation de conflit d’intérêts en raison de sa participation antérieure à la représentation de ces mêmes entreprises en tant que plaignantes dans ce même litige.

* Le cabinet d’avocats a déclaré que les avocats principaux de Paul Weiss qui avaient proposé de représenter les entreprises agroalimentaires avaient depuis quitté le cabinet. Paul Weiss a qualifié la tentative visant à le récuser de « manœuvre stratégique de la pire espèce et totalement dénuée de fondement ».

* Dans un mémoire distinct déposé mercredi, ASR et Domino ont pris la défense de Paul Weiss et ont exhorté le tribunal à ne pas récuser le cabinet. « ASR/Domino perdraient les avocats qui connaissent leur activité, leur secteur et les enjeux mieux que quiconque », ont-ils déclaré.

* Mondelez, ASR et Paul Weiss n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

* Les fabricants, qui cherchent à écarter Paul Weiss, font valoir qu’ils ont fourni à ce cabinet des données confidentielles sur leur stratégie et leurs prix en 2024, alors qu’ils se préparaient à intenter l’action en justice et que le cabinet d’avocats était en lice pour les représenter. Paul Weiss a rétorqué que les seules informations transmises au cabinet étaient « des données historiques d’achat provenant d’un seul des plaignants ».

* Le recours de Mondelez et un ensemble d’affaires similaires allèguent qu’ASR et d’autres producteurs de sucre se sont livrés à une coordination illégale des prix. L’année dernière, un juge a autorisé les groupes de recours collectifs proposés à aller de l’avant. ASR et les autres défendeurs ont nié toute faute.

* Les avocats principaux de Paul Weiss qui avaient auparavant cherché à représenter les plaignants, des fabricants agroalimentaires, dont William Isaacson, ont quitté le cabinet l’année dernière pour ouvrir un nouveau cabinet d’avocats.

* Paul Weiss est intervenu dans l’affaire en tant qu’avocat de la défense d’ASR et de Domino en septembre de l’année dernière, lorsque Djordje Petkoski, l’avocat principal de ces sociétés, a rejoint Paul Weiss en provenance du cabinet concurrent A&O Shearman.

Pour en savoir plus:

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