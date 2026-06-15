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Pattern Group recule alors que Knox Lane envisage de réduire sa participation
information fournie par Reuters 15/06/2026 à 12:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 juin - ** Les actions de la société de commerce électronique Pattern Group ( PTRN.O ) reculent de 4,3 % à 20,06 $ en pré-ouverture

** PTRN dépose une demande d'offre publique de vente de 8 millions d'actions par l'intermédiaire de l'actionnaire Knox Lane

** Selon le prospectus d'offre, cette opération réduira la participation de Knox Lane de 18,2 % à 13 %

** J.P. Morgan et Goldman Sachs figurent parmi les chefs de file de l'offre

** PTRN a été introduite en bourse en septembre après une introduction au prix de 14 $ par action

** Les 10 courtiers couvrant le titre attribuent une note “acheter” ou supérieure; objectif de cours médian de 23 $ - données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, l'action PTRN affichait une hausse d'environ 82 % depuis le début de l'année

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