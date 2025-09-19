 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Pattern, entreprise de commerce électronique, fixe le prix de son introduction en bourse à 14 dollars l'unité, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 19/09/2025 à 00:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de commerce électronique Pattern Group et certains de ses investisseurs ont fixé le prix de son introduction en bourse à 14 dollars par action, au milieu de la fourchette de 13 à 15 dollars par action qu'elle s'était fixée, a rapporté Bloomberg News jeudi, citant des personnes familières avec le dossier.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.

