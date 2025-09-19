Pattern, entreprise de commerce électronique, fixe le prix de son introduction en bourse à 14 dollars l'unité, selon Bloomberg News

La société de commerce électronique Pattern Group et certains de ses investisseurs ont fixé le prix de son introduction en bourse à 14 dollars par action, au milieu de la fourchette de 13 à 15 dollars par action qu'elle s'était fixée, a rapporté Bloomberg News jeudi, citant des personnes familières avec le dossier.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.