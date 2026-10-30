information fournie par Boursorama avec AFP • 30/10/2026 à 09:41

Patron de Nvidia cible d'espionnage chinois : Pékin parle de "spéculations sans fondement"

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JUSTIN SULLIVAN )

Pékin a qualifié vendredi de "spéculations sans fondement" des informations de presse selon lesquelles Jensen Huang, le patron du géant américain des semi-conducteurs Nvidia, avait été la cible d'une opération d'espionnage chinoise.

"L'article en question repose sur des spéculations sans fondement et n'est qu'une tentative visant à salir la Chine", a affirmé lors d'un point presse régulier un porte-parole des Affaires étrangères chinoises, Guo Jiakun, en réaction à des informations du New York Times.

Une responsable chinoise de l'entreprise Megaspeed, basée à Singapour, est soupçonnée par les services de renseignement américain d'avoir opéré comme agent du renseignement chinois, rapporte le New York Times.

Megaspeed est soupçonnée d'avoir dérouté vers la Chine des puces d'IA avancées de Nvidia, affirme le journal, citant des sources anonymes proches de l'enquête.

La responsable chinoise, Alice Huang, sans lien de parenté avec le patron de Nvidia, avait noué une relation étroite avec lui, selon le quotidien américain.

"Megaspeed ne se distingue en rien de bon nombre d'autres clients régionaux du secteur du cloud. Les échanges entre Jensen et Mme Huang n'ont rien d'inhabituel ni de surprenant", a réagi Nvidia.

"Jensen s'entretient chaque année avec des milliers de dirigeants parmi ses clients", a-t-elle ajouté.