Patrizia nomme un directeur de l' asset management en France

(NEWSManagers.com) - Patrizia AG a promu Vivian Bouquery au poste nouvellement créé de directeur de l'asset management. Il travaillera en étroite collaboration avec le président en France, Lionel Nicolas.

Sous la direction d'Alberto González de las Heras, directeur de l'asset management pour l'Europe du Sud-Ouest, Vivian Bouquery dirigera les activités de près de 100 actifs en France, dont la valeur dépasse les 2,1 milliards d'euros.

Vivient Bouquery a rejoint Patrizia en 2016 et était jusqu' à présent " senior asset manager " en France et en Belgique, selon son profil Linked-In. Il a précédemment travaillé pour Etoile Property Services, Tamar Capital Partners et Bail Investissement.