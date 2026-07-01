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Patriot National Bancorp bondit après la levée des mesures réglementaires par l'OCC
information fournie par Reuters 01/07/2026 à 13:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er juillet - ** Les actions de Patriot National Bancorp ( PNBK.O ), établissement bancaire local, bondissent de 6,5 % à 1,02 dollar avant l'ouverture du marché

** PNBK indique que l'autorité de régulation bancaire américaine met fin à l'accord formel conclu l'année dernière concernant d'anciens problèmes réglementaires

** Le Bureau du contrôleur de la monnaie (OCC) avait auparavant classé PNBK dans la catégorie des établissements « en difficulté »

** La résiliation de cet accord officiel marque une étape importante pour PNBK, ouvrant la voie à une réduction des coûts et des frais réglementaires

** Depuis 2025, PNBK a dépensé plus de 5 millions de dollars pour répondre aux mesures prises par l’OCC, notamment pour remédier aux lacunes réglementaires

** "Nous sommes convaincus de notre capacité à développer Patriot de manière significative. Dans un premier temps, Patriot cherchera à porter ses actifs à 2 milliards de dollars" – Steven Sugarman, directeur général, dans une lettre aux actionnaires

** À la clôture d’hier, l’action PNBK affichait une baisse de 47,4 % depuis le début de l’année

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