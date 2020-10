Patrimonium AM se renforce dans l'infrastructure climatique

(NEWSManagers.com) - La boutique suisse Patrimonium AM vient de lancer une stratégie d'investissement dans les infrastructures climatiques. Cela couvrira les énergies renouvelables, les infrastructures pour voitures électriques, le smart network, ainsi que des infrastructures sociales (éducation, santé et logement social). La zone géographique comprendra l'Europe et l'Amérique du Nord.

La firme de Zurich a par ailleurs recruté deux professionnels pour mener à bien ce projet. Il s'agit de Corneliu Dehelean et Bigna Berchtold, qui arrivent d'EBG Investment Solutions, un spécialiste de l'alternatif et de la finance durable.

Patrimonium AM, qui est désormais dirigée par Reto Schwager, ex-patron de Schroder Avoq, gère 3,2 milliards de francs suisses (3 milliards d'euros) d'encours.