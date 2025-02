Patrimoine & Commerce: croissance poursuivie en 2024 information fournie par Cercle Finance • 19/02/2025 à 12:17









(CercleFinance.com) - Patrimoine & Commerce a annoncé jeudi avoir poursuivi sa croissance l'an dernier avec la publication de résultats décrits comme 'solides'.



Le groupe d'immobilier commercial dit avoir dégagé un résultat net part du groupe en hausse de 41,1% à en 2024, à 41 millions d'euros contre 29 millions en 2023.



Ses loyers bruts se sont établis à 52,6 millions d'euros, contre 50,5 millions, soit une hausse de 4,1%.



Dans un communiqué, la société dit avoir poursuivi une activité locative soutenue avec la signature de 82 baux, dont 34 renouvellements.



Le taux d'occupation s'inscrit en amélioration et s'établit sur l'ensemble du patrimoine à 95,4%.



Patrimoine & Commerce - dont les immeubles sont valorisés à 904 millions d'euros (+5,3%) - met en avant sa stratégie de création de valeur sur le créneau porteur des 'retail parks' low cost, segment résilient dans un contexte économique et immobilier complexe grâce à son faible taux de vacance et l'accessibilité des loyers.



Le groupe prévoit de proposer la distribution d'un dividende de 1,35 euro par action.





Valeurs associées PATRIMOINE COM. 20,60 EUR Euronext Paris +2,49%