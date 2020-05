Patrimmofi réalise une nouvelle acquisition

(NEWSManagers.com) - On n'arrête plus Patrimmofi ! Après avoir acquis 100 % de l'Institut du Patrimoine l'an dernier et annoncé une prise de participation de 30 % dans la société Arnaud Dubois Associates (1) il y a quelques semaines, le cabinet de conseil en gestion de patrimoine (CGP) vient de concrétiser une nouvelle acquisition. Le groupe a bouclé une prise de participation à hauteur de 80 % dans le cabinet de CGP Solon Entrepreneur Office. Une opération qui s'inscrit dans la stratégie de développement de son fondateur et président, Georges Nemes. L'objectif affiché par le dirigeant est d' atteindre le milliard d' euros d' encours avec une collecte annuelle de 200 millions d' ici 2023.

Créée en 2009 par Frédéric Gilbert, Solon Entrepreneur Office est une structure dédiée aux entreprises et aux grandes associations. Une de ses spécificités est de conseiller l' investissement financier des trésoreries d' associations et des trésoreries d' entreprise, en particulier en cas d' excédents de fonds propres.

A l' issue de l' opération, Frédéric Gilbert conserve 20 % de la société Solon Entrepreneur Office et s' associe au groupe Patrimmofi. " Solon Entrepreneur Office nous permet de renforcer notre expertise dans le conseil aux chefs d' entreprise, y compris dans des domaines très spécialisés " , précise dans un communiqué Georges Nemes.

(1) Arnaud Dubois Associates est une société de conseil spécialisée dans le placement en œuvres d' art et la gestion de patrimoine artistique.