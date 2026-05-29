Baccalauréat et langues régionales: imbroglio autour d'une épreuve en basque dès cette année

Le ministre de l'Éducation nationale Édouard Geffray avait annoncé la possibilité, à partir du baccalauréat 2028, de passer une épreuve de spécialité dans une langue régionale ( AFP / SEBASTIEN BOZON )

Les défenseurs de la langue basque ont annoncé vendredi avoir obtenu le droit pour les lycéens bascophones de passer l'épreuve anticipée de mathématiques du baccalauréat dans leur langue régionale dès juin, alors que le ministre de l'Éducation nationale affirme l'inverse dans le journal Sud Ouest.

Dimanche, ce dernier, Édouard Geffray, avait annoncé la possibilité, à partir du baccalauréat 2028, de passer une épreuve de spécialité dans une langue régionale pour les élèves ayant suivi cette discipline au lycée dans la langue en question.

Saluant une "décision positive", la Fédération des écoles immersives en langue basque a affirmé vendredi avoir aussi obtenu l'autorisation, pour les élèves de première, de passer l'épreuve anticipée de mathématiques en basque dès cette année.

"Concernant l'épreuve de mathématiques, les élèves la passeront en basque le 12 juin. Nous avons compris que le bien-être des élèves sera préservé, qu'ils ne seront pas pénalisés et que les épreuves de mathématiques rédigées en basque seront bien corrigées", s'est félicitée la fédération dans un communiqué, annonçant de ce fait l'annulation de ses prochaines manifestations, dont une prévue le 6 juin devant le rectorat de Bordeaux.

Mais dans une interview au journal Sud Ouest publiée en ligne vendredi soir, le ministre affirme que "l'épreuve anticipée de mathématiques n'est pas incluse" dans le dispositif. "Parce que je considère que pour attester du caractère bilingue d'une formation dans une matière, il faut l'avoir suivie pendant l'intégralité du cycle terminal", soit en première et en terminale, justifie Édouard Geffray.

Questionné sur d'éventuelles sanctions pour les élèves qui composeraient cette épreuve en basque le 12 juin, "en signe de revendication", le ministre répond seulement que "chacun est en mesure de respecter les règles du jeu, en sachant qu'il y a désormais un cadre qui reconnaît pleinement la place de ceux qui ont suivi un cursus bilingue", après des années de "bricole" sur "la place des langues régionales" dans les examens.

Au Pays basque, les établissements scolaires immersifs, où l'apprentissage se fait intégralement en basque, accueillent plus de 4.400 élèves dans 33 écoles primaires, cinq collèges et un lycée polyvalent, soit 9% de l'ensemble des élèves du territoire, de la maternelle à la terminale.

Plus largement, près d'un tiers des élèves étudient la langue basque, dans des filières bilingues ou immersives, dans le public ou le privé.