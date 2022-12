Patrice Angot nommé Directeur Général du Groupe

Le Conseil d’administration a tout d’abord souhaité réitérer sa profonde tristesse et ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches de Thierry Casseville.



Il a décidé, à l’unanimité, de confier à l’un de ses membres, Monsieur Patrice Angot, la direction générale de la société à titre transitoire afin de poursuivre l’action initiée par Monsieur Thierry Casseville.



Patrice Angot est co-fondateur, actionnaire et administrateur de la société Erold.



Patrice Angot, assistait déjà Thierry Casseville ces dernières semaines dans la réalisation de l’audit du Groupe et la préparation du plan de relance pour 2023, en apportant sa grande expérience marketing et commerciale. Patrice travaillera en étroite collaboration avec Stéphanie Tricot, Directrice Générale adjointe, et poursuivra le travail effectué en ayant notamment la charge d’accélérer les synergies en liaison avec le Groupe GMC.



La reprise de cotation aura lieu le jeudi 15 décembre à l’ouverture des marchés.