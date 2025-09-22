Patient Square Capital rachète l'entreprise de soins de santé Premier pour 2,6 milliards de dollars

Le fournisseur de services de santé Premier PINC.O a déclaré lundi qu'il serait acquis par une filiale de la société d'investissement Patient Square Capital dans le cadre d'une action évaluée à environ 2,6 milliards de dollars.