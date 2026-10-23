Pathos AI s'associe à Bristol Myers et Tempus AI pour faire progresser le développement de médicaments

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Pathos AI a annoncé vendredi avoir conclu un accord de collaboration avec Bristol Myers Squibb

BMY.N et Tempus AI TEM.O afin de développer des outils d'intelligence artificielle destinés au développement de médicaments contre la maladie d'Alzheimer et d'autres troubles neurologiques.

Pathos AI a également levé 237 millions de dollars lors d'un tour de table de série E mené par Bristol Myers, qui a valorisé la société new-yorkaise à environ 3 milliards de dollars, avec la participation d'investisseurs existants.

Voici quelques détails supplémentaires:

* Tempus constituera un ensemble de données issues de centaines de milliers de patients atteints de troubles neurologiques afin de faciliter le suivi des résultats et d’accélérer la recherche sur la biologie de la maladie

* Pathos obtiendra une licence d’exploitation des données de Tempus dans le cadre d’un accord de cinq ans d’une valeur de 55 millions de dollars

* Pathos utilisera sa plateforme d’IA, Pathos Foundry, pour étudier ce jeu de données à grande échelle, formuler et tester des hypothèses sur la biologie des maladies, et orienter la conception d’essais cliniques plus ciblés et adaptatifs

* Bristol Myers bénéficiera d’un accès stratégique non exclusif à Pathos Foundry pour l’ensemble de son portefeuille, ainsi que de droits exclusifs d’une durée de trois ans pour utiliser la plateforme dans le cadre de ses programmes de développement en neurosciences

* Les fonds levés serviront à étendre encore les capacités de la plateforme Foundry et à accélérer le développement de son pipeline basé sur l’IA, notamment en faisant progresser le JSKN016, un médicament expérimental contre le cancer

* Ce financement contribuera à faire progresser le développement d’autres programmes de lutte contre le cancer, notamment un médicament expérimental contre le cancer du sein développé en partenariat avec AstraZeneca AZN.L .