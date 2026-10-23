Pathos AI s'allie à Bristol Myers Squibb et Tempus AI pour accélérer la recherche médicale

Pathos AI a annoncé un partenariat avec Bristol Myers Squibb et Tempus AI afin d'exploiter l'intelligence artificielle dans le développement de traitements contre la maladie d'Alzheimer et d'autres troubles neurologiques. Cette collaboration s'accompagne d'une levée de fonds de 237 millions de dollars en série E, menée par Bristol Myers Squibb, valorisant la société new-yorkaise à environ 3 milliards de dollars. L'opération vise à renforcer les capacités de recherche de Pathos AI et à accélérer l'identification de nouvelles pistes thérapeutiques grâce à l'analyse de données médicales à grande échelle.

Dans le cadre de cet accord, Tempus AI constituera une base de données portant sur plusieurs centaines de milliers de patients atteints de maladies neurologiques, accessible à Pathos AI pendant cinq ans moyennant 55 millions de dollars. Ces informations seront analysées par sa plateforme Pathos Foundry afin de mieux comprendre les mécanismes biologiques des maladies, d'identifier des traitements potentiels et d'améliorer la conception des essais cliniques. Bristol Myers Squibb bénéficiera d'un accès stratégique non exclusif à cette technologie pour l'ensemble de ses activités de recherche et développement, ainsi que de droits exclusifs pendant trois ans pour ses programmes en neurosciences.

Les 237 millions de dollars levés permettront également à Pathos AI de développer sa plateforme et de faire progresser son portefeuille de médicaments expérimentaux. Parmi les projets concernés figurent JSKN016, un traitement expérimental contre le cancer, ainsi qu'un programme consacré au cancer du sein mené avec AstraZeneca. Cette stratégie traduit la volonté de l'entreprise d'étendre l'utilisation de l'intelligence artificielle au-delà des maladies neurologiques, notamment en oncologie. Pour les trois partenaires, l'objectif est de mieux exploiter les données médicales afin d'accélérer la découverte de médicaments et de rendre les essais cliniques plus précis et mieux adaptés aux patients.