PASSAT : Résultats Annuels 2023

M€ – IFRS – au 31 décembre

Résultats audités 2023 2022 Var. Chiffre d'affaires 63.9 41.67 +53,3 % Résultat opérationnel

En % du CA 3.12

4,9 % 7.68

18,4 % -59,4 %

-13,5 pt Résultat net consolidé

En % du CA 2.45

3,8 % 3.59

8,6 % -31,7 %

-4,8 pt Résultat net part du groupe

En % du CA 2.20

3,4 % 3.52

8,5 % -37,5 %

-5,1 pt

Sur l'ensemble de l'exercice, Passat a réalisé un chiffre d'affaires de 63,9 M€, en hausse de 53,3 % par rapport à 2022. Le chiffre d'affaires du sous-groupe BEST OF TV est de 25,7 M€ en 2023 pour 1,9 M€ en 2022.

Rentabilité en France

En France, (86% de l'activité du Groupe), à 54,9 M€ les ventes augmentent de 73,2 % par rapport à 2022. (Hors BEST OF TV la variation d'activité en France est de -2%)

Le résultat opérationnel généré sur cette zone est de 1,36 M€ (dont BEST OF TV pour 0,54 M€) en 2023 versus 5,92 M€ en 2022

En 2022, le montant de l'écart d'acquisition généré par l'achat de 65% de Best Of TV représente 6,1 M€ du résultat opérationnel sur cette zone. En 2023 la revalorisation de l'option d'achat des 35% des actions restantes de BEST OF TV représente une charge additionnelle de 1,41 M€.

Il en résulte que le résultat opérationnel généré par les activités courantes 2023 ressort à 2,75 M€ pour -0,20 M€ en 2022.

Légère amélioration du Résultat Opérationnel en Europe du Sud

En Europe du Sud (2,5% du chiffre d'affaires), les ventes atteignent 1,6 M€ pour 1,8 M€ en 2022. Le résultat opérationnel ressort à 0,004 M€ pour - 0,098 M€ en 2022.

Activité aux Etats-Unis en baisse

Aux USA-Canada (11,6% du chiffre d'affaires), les ventes atteignent 7,4 M€ pour 8,2 M€ en 2022. A 1,76 M€ le résultat opérationnel baisse ainsi de 0,09 M€.

Echelon Fit

Lancée commercialement en janvier 2022, cette activité a généré un chiffre d'affaires de 0,67 M€ en 2023 pour 0,76 M€ en 2022. La perte pour le groupe est de 0,07 M€ comparée à une perte de 0,63 M€ en 2022. (Dans le cadre de la consolidation Echelon Fit est mise en équivalence.)

Analyse des résultats du Groupe

Le résultat opérationnel sur opérations courantes du Groupe s'élève à 4,53 M€ contre 1,56 M€ en 2022. Il ressort à 7,1 % du chiffre d'affaires contre 3,7% en 2022.

Le résultat opérationnel après prise en compte de la revalorisation de l'option d'achat des 35% des actions restantes de BEST OF TV est de 3,12 M€.

Après charge d'impôts, le résultat net consolidé avant quote-part des pertes des sociétés mises en équivalence (Echelon Fit) pour 0,07 M€, s'élève à 2,53 M€ contre 4,22 M€ en 2022.

Après prise en compte de la quote-part de perte de Echelon Fit et la comptabilisation des intérêts minoritaires, le résultat net part du groupe ressort à 2,20 M€ contre 3,52 M€ en 2022.

Un bilan sain

Au 31 décembre 2023, Passat affiche un bilan robuste avec endettement bancaire quasi-nul.

Perspectives

Sur notre activité historique, nous resterons vigilants sur la maîtrise de nos coûts d'approvisionnement, et nous continuerons à porter nos efforts sur l'innovation, la communication ciblée et sur notre stratégie de déploiement de nos ventes multi-canal.

Grâce à notre participation majoritaire dans BEST OF TV nous continuerons d'accroitre la présence tout canal du Groupe PASSAT sur nos marchés en France et au Benelux.

L'évolution des tensions internationales et ses effets sur le cours de l'ensemble des matières premières pourrait impacter notre profitabilité.

Dividende

En raison de ces incertitudes, le Conseil d'Administration ne proposera pas à l'Assemblée Générale de clôture des comptes 2023 la distribution d'un dividende.

