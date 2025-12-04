PASSAT : Réduction de capital social

PASSAT SA annonce la réduction de son capital par voie d'annulation d'actions auto-détenues acquises dans le cadre du programme de rachat d'actions de la Société.

Le 3 décembre 2025, le Président-Directeur Général de la Société, M. Robin BROSZIO, agissant sur autorisation du Conseil d'administration de la Société en date du 20 juin 2025, agissant lui-même sur délégation de l'Assemblée Générale Mixte également en date du 20 juin 2025, a procédé à la réduction du capital social de PASSAT S.A. par voie d'annulation de 283 195 actions auto-détenues représentant environ 6,74% du capital social pour une valeur nominale de 141 597,50 euros.

Suite à l'annulation de ces actions, le capital social de PASSAT S.A. s'élève désormais à 1 958 402,50 euros, composé de 3 916 805 actions d'une valeur nominale de 0,50 euros chacune.

Prochaine communication : Résultats annuels 2025, le mardi 28 avril 2026, avant Bourse.

Le groupe PASSAT, en bref…

Passat est l'expert de la vente assistée par image.

Le groupe propose aux grandes chaînes de distribution en France de véritables espaces de vente clé en main (corners vidéo). Grâce à son parc d'appareils vidéo, Passat vend des produits grand public répartis en 8 gammes.

Le groupe Passat est constitué de : Passat S.A.(France), Best of TV, Passat Espagne, Passat Portugal, Passat USA et Echelon Fit.

Les titres sont cotés sur le compartiment C d'Eurolist by Euronext Paris

Code ISIN : FR0000038465 - Code Bloomberg : PASS FP- Code Reuters : PASS.PA

Retrouvez toute l'actualité financière et corporate du Groupe sur : http://www.passat.fr/informations-investisseurs.html

VOS CONTACTS

Jean-Luc AJASSE

Directeur Administratif et Financier

01 30 08 24 40

jlajasse@passat.fr