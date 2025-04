Passat: le titre recule, avertissement sur la rentabilité information fournie par Cercle Finance • 28/04/2025 à 11:41









(CercleFinance.com) - Passat s'inscrit en baisse lundi à la Bourse de Paris après avoir averti à l'occasion de la parution de ses résultats annuels que l'évolution des tensions internationales et ses effets sur le cours des matières premières pourrait impacter sa profitabilité.



Le spécialiste de la vente assistée par image - qui propose aux grandes chaînes de distribution en France des 'corners' vidéo - indique que son résultat opérationnel a diminué de 11,5% à 2,76 millions d'euros en 2024.



Sur l'ensemble de l'exercice écoulé, Passat a réalisé un chiffre d'affaires de 62,3 millions d'euros, en baisse de 2,5% par rapport à 2023.



Son bénéfice net part du groupe ressort, lui, à 1,1 million d'euros contre 2,2 millions en 2023.



Au vu de la conjoncture actuelle, Passat explique vouloir porter un effort particulier à la rationalisation de ses coûts et à la baisse de son point mort.



En raison de ces incertitudes, la société a décidé de ne verser de dividende à ses actionnaires.



Suite à ces annonces, l'action Passat perdait plus de 3,7% lundi matin à la Bourse de Paris, essuyant l'une des plus fortes baisses du marché parisien.





