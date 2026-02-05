 Aller au contenu principal
PASSAT : DDV AU 310126
information fournie par Actusnews 05/02/2026 à 17:00

Information relative au nombre total des droits de vote et d'actions conformément aux dispositions de l'article L. 233-8 II du code de commerce et l'article 223-16 du règlement général de l'autorité des marchés financiers

Date Nombre d'actions Nombre total de droits de vote
31 janv. 2026 3 916 805 Nombre théorique de droits de vote : 5 641 299
Nombre de droits de vote exerçables : 5 641 299 1

Raison sociale de l'émetteur :

PASSAT
Société Anonyme
Au capital de 2 100 000 euros
Siège social : 2, rue Alfred de Vigny 78 112 St Germain en Laye
342 721 107 RCS Versailles

1 Après déduction des actions privées du droit de vote


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : yJ1waZiYlWeYlnBtZ5lommdnm2dpm2PHaZPGmmKeZJ7InG1lxZhjmJ2ZZnJnmWpn
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Autres communiqués

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/96451-ddv-31012026.pdf

