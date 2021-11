PASQAL, PEPITE DU FONDS QUANTONATION D’AUDACIA RECOIT LE PRIX DE LA START UP DE L’ANNEE 2021 DE L’USINE NOUVELLE

Le fonds QUANTONATION, pionnier mondial des technologies quantiques, est heureux d’annoncer que la start up PASQAL a remporté le prix de la Start Up de l’année 2021 décerné par l’Usine Nouvelle, lors de la remise des trophées des industriels aux Assises de L’Industrie, à Paris, sur le thème « Reconstruire l’Industrie Française ».



Depuis sa création en 2019, PASQAL s’est fixée comme mission de devenir le leader mondial de l’informatique quantique. Assurant le passage du savoir académique de renommée internationale à l’industrialisation, PASQAL développe des ordinateurs quantiques qui fonctionnent grâce à la technologie des atomes neutres. Faible consommation énergétique, fonctionnement à température ambiante et facilité d’implémentation dans des centres de calcul haute performance sont autant d’innovations développées par la start up.