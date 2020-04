Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pas encore d'accord entre Berlin et Lufthansa sur un plan de soutien-sources Reuters • 28/04/2020 à 10:27









* Business Insider évoque un plan de soutien de €9 mds * En Bourse, l'action continue de grimper * Le groupe dit perdre un million d'euros "par heure" (Actualisé avec démenti des sources, cours de Bourse et précisions) BERLIN, 28 avril (Reuters) - Lufthansa LHAG.DE et le gouvernement allemand ne se sont pas encore mis d'accord sur un plan de sauvetage de la compagnie aérienne, a appris mardi Reuters de sources proches du groupe et du gouvernement. Le site d'information économique Business Insider, citant des sources au sein de la compagnie aérienne, avait rapporté auparavant que Lufthansa LHAG.DE allait bénéficier d'un plan de soutien à hauteur de 9 milliards d'euros en vertu d'un accord conclu avec le gouvernement allemand. Sollicités, Lufthansa et le ministère allemand de l'économie n'ont fait aucun commentaire. A la Bourse de Francfort, l'action Lufthansa reste cependant en hausse, prenant 8,7% à 8,62 euros vers 8h15 GMT, les investisseurs continuant de miser sur un accord imminent, selon des traders. Selon Business Insider, en échange de cette aide, l'accord prévoit d'octroyer aux pouvoirs publics une minorité de blocage et un ou deux sièges au conseil de surveillance de la compagnie. Il sera scellé dans la journée, ajoute Business Insider, par la chancelière Angela Merkel, son ministre des Finances Olaf Scholz et le président du directoire de la compagnie aérienne, Carsten Spohr. A l'image d'autres compagnies aériennes, Lufthansa - premier groupe européen de transport aérien - est quasiment à l'arrêt en raison de l'épidémie de coronavirus qui, selon Carsten Spohr, fait perdre un million d'euros "par heure" au groupe. D'après Business Insider, les négociateurs du gouvernement et de la compagnie aérienne se sont mis d'accord lundi sur les principaux points du plan de soutien; Carsten Spohr n'a pas formellement pris part aux discussions. Mais la publication ajoute qu'il est peu probable que le "paquet" soit rouvert à ce stade. Le gouvernement allemand a affiché lundi sa détermination à faire en sorte que la compagnie aérienne, touchée de plein fouet par l'épidémie de coronavirus, reste compétitive mais a prévenu qu'il ne prendrait de décision sur une éventuelle aide qu'une fois que tous les faits auront été mis sur la table. La semaine dernière, Reuters rapportait que Lufthansa espérait finaliser un plan de sauvetage susceptible d'atteindre les 10 milliards d'euros. Lufthansa, principale compagnie aérienne allemande, possède aussi des filiales en Autriche (Austrian Airlines), en Belgique (Brussels Airlines) et en Suisse (Swiss International Air Lines). (Michelle Martin version française Henri-Pierre André et Claude Chendjou, édité par Jean-Philippe Lefief)

Valeurs associées DT LUFTHANSA XETRA +5.65%