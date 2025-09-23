 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
7 864,50
+0,53%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Pas de tendance claire à Wall Street avant Jerome Powell
information fournie par AOF 23/09/2025 à 17:30

(AOF) - Les indices américains évoluent en ordre dispersé affectés notamment par des indicateurs décevants sur l’activité dans le secteur manufacturier et dans celui des services. Les investisseurs attendent également un discours du président de la Réserve fédérale à 18h35. Jerome Powell doit notamment s’exprimer sur les perspectives économiques des États-Unis. Dans ces conditions, à 17h30, le Dow Jones avance de 0,38 %, à 46 556,06 points, alors que le Nasdaq Composite recule de 0,21%, à 22 740,50 points. De son côté, le S&P 500 bouge peu et ne cède que 0,06%, à 6 689,28 points.

Nvidia (-1,82% à 180,27 dollars) et OpenAI, ont annoncé hier la signature d'une lettre d'intention pour nouer un " partenariat stratégique historique ". Celui-ci vise à " déployer au moins 10 gigawatts de systèmes Nvidia pour construire l'infrastructure IA de nouvelle génération d'OpenAI ". En repli ce jour, le titre de Nvidia avait progressé la veille de près de 4%, après cette annonce de grande ampleur. Pour soutenir ce déploiement, y compris les capacités des centres de données et d'alimentation électrique, Nvidia a l'intention d'investir jusqu'à 100 milliards de dollars dans OpenAI.

Les chiffres économiques du jour

Aux États-Unis, selon des données préliminaires du mois de septembre, l’indice PMI manufacturier a reculé plus que prévu. Il s’est installé à 52 points, alors qu’un repli de 53 à 52,2 points était anticipé. Le même indicateur pour le secteur des services a également révélé une baisse supérieure aux attentes avec un passage de 54,5 à 53,9 points, là où les analystes tablaient sur 54 points.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Boeing

La compagnie aérienne nationale de la République d'Ouzbékistan, Uzbekistan Airways a signé la plus importante commande de son histoire avec Boeing : achat de 14 avions 787-9 Dreamliners, avec une option pour huit appareils supplémentaires. Cet accord permet à la compagnie aérienne de moderniser sa flotte de gros-porteurs Boeing tout en soutenant près de 35000 emplois aux États-Unis. Premier exploitant de 787 en Asie centrale, Uzbekistan Airways exploite sa flotte d'avions 787-8 pour relier les marchés d'Europe, d'Asie et des États-Unis, y compris un vol direct vers New York.

Kenvue

Kenvue est attendu en belle hausse à l'ouverture. Le titre du laboratoire devrait rebondir au lendemain d'une chute de 7,47%. Hier, l'action Kenvue avait trébuché après des déclarations de Donald Trump qui a déconseillé aux femmes enceintes de prendre du Tylenol (paracétamol), un produit du laboratoire américain. Le président des États-Unis a même évoqué un lien entre la prise de ce médicament et le risque accru d'autisme chez l'enfant à naître.

Moderna

Moderna a dévoilé des données préliminaires d'immunogénicité positives pour la formule 2025-2026 de mNexspike, son vaccin contre la Covid-19, qui cible le variant LP.8.1 du SARS-CoV-2. Les données cliniques d'un essai de phase 4 en cours ont révélé, en moyenne, une multiplication par plus de 16 des anticorps neutralisants dirigés contre le variant LP.8.1 chez les personnes âgées de 12 à 64 ans présentant au moins une affection sous-jacente les exposant à un risque élevé de complications graves de la Covid-19, ainsi que chez tous les adultes de 65 ans et plus.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président américain Donald Trump à l'ONU, à New York, le 25 septembre 2019 ( AFP / SAUL LOEB )
    Trump lance une attaque désinhibée contre l'ONU et l'Europe
    information fournie par AFP 23.09.2025 17:53 

    Donald Trump a lancé mercredi une attaque désinhibée contre les Nations unies comme contre l'Europe, appelant le monde entier à suivre son agenda anti-immigration et climato-sceptique. En 2018, le discours plein de vantardise du président américain avait suscité ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les Bourses européennes terminent en petite hausse
    information fournie par AFP 23.09.2025 17:50 

    Les Bourses européennes ont fini en légère progression mardi, après la publication d'un indice sur l'activité économique du secteur privé dans la zone euro en septembre qui a signé sa plus forte croissance depuis mai 2024. La Bourse de Paris a terminé sur un gain ... Lire la suite

  • L'UE traque les failles anti-arnaques des plateformes ( AFP / Nicolas TUCAT )
    L'UE traque les failles anti-arnaques des plateformes
    information fournie par AFP 23.09.2025 17:34 

    Les géants de la tech en font-ils assez pour protéger leurs utilisateurs contre les arnaques financières en ligne? C'est ce que veut vérifier l'Union européenne, au risque de s'attirer de nouveau les foudres de Donald Trump, qui fustige l'interventionnisme de Bruxelles ... Lire la suite

  • A Lagos, mourir par manque d'ambulances et excès d'embouteillages
    A Lagos, mourir par manque d'ambulances et excès d'embouteillages
    information fournie par AFP Video 23.09.2025 17:23 

    Une centaine d'ambulances pour plus de 20 millions d'habitants : à Lagos, il n'est pas rare de mourir avant l'arrivée des secours ou coincé dans les embouteillages monstres qui paralysent la capitale économique du Nigeria.

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank