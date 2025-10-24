 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 232,00
-0,12%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Pas de retour à des marges à deux chiffres l'année prochaine, selon le directeur financier de Porsche
information fournie par Reuters 24/10/2025 à 19:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Porsche P911_p.DE ne s'attend pas à retrouver des marges à deux chiffres l'année prochaine, a déclaré le directeur financier Jochen Breckner, après que le constructeur allemand de voitures de luxe a annoncé une perte d'exploitation de près de 1 milliard d'euros (1,2 milliard de dollars) au troisième trimestre.

"2025 sera le creux de la vague, mais cela dit, nous ne nous attendons pas, au niveau du retour sur ventes, à une performance à deux chiffres en 2026", a déclaré Jochen Breckner aux investisseurs.

"C'est quelque chose que nous viserons pour les années à venir après 2026", a-t-il déclaré, ajoutant qu'une marge élevée à un chiffre était possible pour l'année prochaine. (1 dollar = 0,8575 euro)

Dividendes

Valeurs associées

PORSCHE AG
47,160 EUR XETRA +3,65%
PORSCHE AUTO HLDG SE
34,680 EUR XETRA +0,67%
VOLKSWAGEN
91,450 EUR XETRA +1,33%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank