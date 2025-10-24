Pas de retour à des marges à deux chiffres l'année prochaine, selon le directeur financier de Porsche

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Porsche P911_p.DE ne s'attend pas à retrouver des marges à deux chiffres l'année prochaine, a déclaré le directeur financier Jochen Breckner, après que le constructeur allemand de voitures de luxe a annoncé une perte d'exploitation de près de 1 milliard d'euros (1,2 milliard de dollars) au troisième trimestre.

"2025 sera le creux de la vague, mais cela dit, nous ne nous attendons pas, au niveau du retour sur ventes, à une performance à deux chiffres en 2026", a déclaré Jochen Breckner aux investisseurs.

"C'est quelque chose que nous viserons pour les années à venir après 2026", a-t-il déclaré, ajoutant qu'une marge élevée à un chiffre était possible pour l'année prochaine. (1 dollar = 0,8575 euro)