Retraite : les pensions des anciens députés seront gelées en 2026

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 11/12/2025 à 11:53

Les pensions de retraite des anciens députés seront gelées en 2026. (illustration) (Wikimedia / Coucouoeuf)

Les retraites des anciens députés ne seront pas revalorisées en 2026. Ce mercredi 10 décembre, le Bureau de l'Assemblée nationale, autorité composée de 22 membres qui gère le fonctionnement interne de l'institution, a adopté le gel des pensions à l'unanimité. Seules exceptions, les pensions d'orphelins et les pensions au titre de l'invalidité, indique LCP qui a pu consulter l'arrêté.

Une économie de 800 000 euros pour l'Etat

L'association des anciens députés s'était au préalable montrée favorable à une telle mesure, a expliqué la questeure socialiste Christine Pirès-Beaune, interrogée par la Chaîne parlementaire. Ce gel, qui s'inscrit dans « l'effort demandé à tout un chacun » , représente une économie de 800 000 euros pour l'Etat, a-t-elle confié.

Le gel des pensions de retraite et des minima sociaux pour l'ensemble de la population, qui figure dans le Budget 2026 de la Sécurité sociale présenté par le gouvernement, a en revanche été retoqué par les députés vendredi 5 décembre, à une large majorité. Avec l'adoption du budget par l'Assemblée nationale ce mardi 9 décembre, les pensions des retraités français devraient donc bien être revalorisées en janvier prochain.