Pas de raison que Veolia ne renoue pas avec ses performances sous-jacentes en 2021-Dir fin

5 novembre (Reuters) - * VEOLIA-IL N'Y A AUCUNE RAISON POUR QUE LE GROUPE NE RENOUE PAS AVEC SES PERFORMANCES SOUS-JACENTES EN 2021, AVEC DES TENDANCES COMPARABLES À CELLES DE 2019 - CLAUDE LARUELLE, DIRECTEUR FINANCIER DE VEOLIA, LORS D'UNE CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE AVEC LES ANALYSTES Pour plus de détails, cliquez sur VIE (Rédaction de Paris)

Valeurs associées ENGIE Euronext Paris +1.45% SUEZ Euronext Paris +0.50% VEOLIA Euronext Paris +2.08%