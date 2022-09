Pas de lutte indolore contre l'inflation aux Etats-Unis

Flash Spécial Amundi - Tout ce qu’il faut savoir sur les dernières décisions de la Fed

Le Federal Reserve Act définit les principales responsabilités de la Réserve fédérale américaine (Fed), à savoir « promouvoir efficacement les objectifs de plein emploi, de stabilité des prix et de taux d'intérêt à long terme modérés », les deux premiers étant communément appelés le « le double mandat » de la Fed. Atteindre ces objectifs et trouver le bon équilibre peut s'avérer délicat pour les décideurs politiques, avec, à la clé, des arbitrages douloureux.

Le Comité fédéral de l'Open Market (FOMC) de la Fed s'est réuni les 20 et 21 septembre et a décidé de relever le taux des fonds fédéraux de 75 points de base (pb), pour le porter entre 3 et 3,25%. Cette hausse est la cinquième en 2022 et s'inscrit dans le cadre de la lutte de la Banque centrale américaine contre l'inflation qui persiste et s'est considérablement accélérée au cours de l'année.

