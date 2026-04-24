"Pas de hausse de taux en vue pour la BoJ" (Allianz GI)

(AOF) - La Banque du Japon (BoJ) devrait maintenir le statu quo le 28 avril dans un contexte marqué par les tensions au Moyen-Orient, tandis que son évaluation de la situation économique sera particulièrement scrutée, estime Gregor M.A. Hirt, CIO multi asset chez Allianz Global Investors.

"Le conflit au Moyen-Orient restant non résolu à ce stade, ce rendez-vous offrira à la BoJ l'opportunité de gérer les risques", poursuit-il.

Alors qu'un relèvement des taux semblait auparavant probable, Allianz GI considère désormais que la BoJ jugera que les risques pesant sur la croissance – notamment les perturbations potentielles des chaînes d'approvisionnement – l'emportent, à court terme, sur celui d'un retard dans la lutte contre l'inflation.

Le rapport sur les perspectives récemment publié constituera un point de référence clé pour les marchés, en éclairant la manière dont la BoJ évalue l'équilibre entre ces forces contradictoires.

"Dans ce contexte, nous restons positifs sur les actions japonaises, tout en adoptant une position neutre sur le yen et les obligations d'État japonaises (JGB)", conclut Gregor M.A. Hirt.