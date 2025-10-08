Pas de geste fiscal ni "coups de pouce" aux classes moyennes : malgré des finances dans le vert, l'Irlande assume un budget de prudence

L'Eire affiche un budget excédentaire de 5,1 milliards d'euros en 2026... mais en net retrait par rapport à l'an dernier.

Les ministres Jack Chambers et Paschal Donohoe, à Dublin, le 7 octobre 2025 ( AFP / PAUL FAITH )

"Nous sommes dans un monde très volatile, nous devons prioriser les mesures qui nous aideront à créer et garder de l'emploi". En dépit d'un budget une nouvelle fois dans le vert, avec des excédents dépassant les 5 milliards d'euros, l'Irlande défend un budget de prudence tourné vers l'investissement, quitte à ne pas accéder aux demandes des classes moyennes ou des familles. Aucune mesure de ristourne fiscale en matière d'impôt sur le revenu n'est ainsi prévue dans le budget 2026 irlandais, ni de coups de pouce face à l'augmentation du coût de la vie. Le gouvernement défend une politique de "soutien ciblé aux plus vulnérables". Les uniques concessions concernent ainsi la baisse de la TVA pour la construction neuve et la restauration.

Le ministre des Finances irlandais, Paschal Donohoe, assume de ne pas accorder d'évolutions fiscales favorables aux ménages ni d'aides ponctuelles : le gouvernement revendique le choix de l'investissement de long terme. "Avec tout ce qu'il se passe dans le monde, la préservation des emplois, garder notre économie à flots et nous garder en sécurité de ce que le futur pourrait apporter, je pense que c'est le bon choix" , a t-il argué dans un entretien à la chaîne de télévision irlandaise RTE , mardi 7 octobre.

Face à Trump, péril sur le "miracle irlandais" ?

Les droits de douane américains vont en effet "affecter la croissance" irlandaise l'an prochain, a prévenu le gouvernement lors de la présentation de son budget annuel 2026, ce qui ne l'empêchera pas d'injecter des milliards d'euros dans les services publics et de baisser certains impôts.

Dotée d'une fiscalité avantageuse pour les entreprises, l'Irlande voit chaque année ses recettes gonflées par les nombreuses multinationales, dont des géants américains de la tech ( Apple , Google ou la maison mère de Facebook , Meta), qui y ont installé leur siège européen, afin d'y déclarer l'essentiel de leurs revenus sur le continent. Le pays continue de présenter pour l'an prochain un excédent budgétaire (c'est-à-dire que, grâce à cette manne, le pays perçoit plus que ce qu'il dépense), mais celui-ci est réduit de moitié, à 5,1 milliards d'euros. Malgré "l'accord commercial récent entre l'UE et les États-Unis", qui limite l'essentiel les droits de douane américains à un plafond de 15%, ceux-ci "auront évidemment un impact sur la croissance au cours des années à venir", a prévenu , Paschal Donohoe, à la chambre basse du Parlement. La croissance économique irlandaise doit ainsi ralentir à 2,3% l'année prochaine, contre 3,3% en 2025, a-t-il précisé.

Ce contexte n'a pas empêché Dublin, qui a augmenté l'an dernier son taux d'imposition sur les sociétés à 15% contre 12,5% auparavant, d'annoncer mardi 9,4 milliards d'euros de mesures budgétaires supplémentaires, comprenant 8,1 milliards d'euros de dépenses publiques et 1,3 milliard d'euros de réductions d'impôts. "Ces derniers mois, nous avons observé une volatilité dans nos recettes fiscales sur les sociétés" a toutefois encore averti M. Donohoe. "Nous savons que la dépendance excessive (aux recettes fiscales des multinationales, ndlr) est un risque."

L'industrie pharmaceutique, notamment, est un moteur de l'économie irlandaise et représente environ 100 milliards d'euros en 2024, soit presque la moitié de toutes les exportations irlandaises --en hausse d'environ 30% par rapport à l'année précédente. Le ministère irlandais des Finances a récemment averti que l'introduction de droits de douane américains pourrait avoir un impact sur le marché du travail, entraînant potentiellement la perte de 70.000 emplois sur cinq ans.