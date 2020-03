Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pas de communiqué du G20 après la téléconférence de lundi - source Reuters • 23/03/2020 à 05:01









TOKYO, 23 mars (Reuters) - Aucun communiqué ne sera publié lundi à l'issue de la réunion par téléconférence des ministres des Finances des pays membres du G20, a-t-on appris d'une source au sein du groupe. Selon l'agenda publié dimanche du ministre de l'Economie et des Finances français, Bruno Le Maire, le rendez-vous a été fixé à 11h00 GMT. (Takahido Wada; version française Jean Terzian)

