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Pas d'IPO d'Ampere à n'importe quel prix-De Meo
information fournie par Reuters06/12/2023 à 10:03

Renault RENA.PA :

* LUCA DE MEO RÉPÈTE QU'IL NE FERA PAS UNE IPO D'AMPÈRE À N'IMPORTE QUEL COÛT NI À N'IMPORTE QUELLE VALORISATION

* LES DERNIÈRES INITIATIVES DE L'ALLIANCE RENAULT-NISSAN POURRAIENT CONTRIBUER À ÉCLAIRER LA QUESTION DE LA VALEUR DE RENAULT MAIS CE N'EST PAS À MOI DE DONNER UN CHIFFRE - DE MEO

* LA CESSION D'UNE PARTIE DE LA PARTICIPATION DANS NISSAN DANS LE CADRE DE L'ACCORD DE RÉÉQUILIBRAGE DE L'ALLIANCE SERA DÉCIDÉE AU MOMENT VOULU - PRESIDENT

Texte original sur Eikon .... Pour plus de détails, cliquez sur 7201.T

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