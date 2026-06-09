« Pas d'exemption aux règles technologiques pour Apple », affirment les régulateurs européens dans le cadre du différend concernant le retard de l'IA de Siri

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails) par Inti Landauro et Foo Yun Chee

Les régulateurs européens ont vivement critiqué mardi Apple AAPL.O pour avoir imputé à la réglementation européenne en matière de technologies sa décision de ne pas déployer pour l'instant son assistant Siri AI amélioré dans l'Union européenne, affirmant qu'ils avaient rejeté la demande de l'entreprise visant à obtenir une dérogation de 18 mois à ses obligations.

Le fabricant de l'iPhone a déclaré mardi que l'IA Siri ne serait pas disponible dans un premier temps sur les iPhone ou iPad dans l'UE et a reproché à la Commission européenne de refuser de collaborer de manière constructive avec eux pour garantir la confidentialité et la sécurité sur leurs appareils.

Il a fait part aux régulateurs de son intention de mettre en place un intermédiaire sur une période de 18 mois afin de permettre aux assistants virtuels d'accéder à Siri AI en toute sécurité, mais cette demande a été rejetée.

La Commission a rejeté les critiques d'Apple.

« La décision de ne pas déployer Siri AI dans l'UE appartient à Apple et à Apple seule », a déclaré le porte-parole Thomas Regnier aux journalistes à Bruxelles, ajoutant que rien dans la loi sur les marchés numériques n'empêchait l'entreprise de lancer de nouveaux produits dans l'UE.

« Apple n’a tout simplement pas été en mesure de développer des solutions d’interopérabilité répondant aux normes essentielles de l’UE en matière de confidentialité et de sécurité », a déclaré M. Regnier.

« Au lieu d’essayer de trouver une solution de conformité appropriée, Apple a simplement demandé à la Commission européenne d’être exemptée de ses obligations d’interopérabilité au titre de la DMA – et ce, pour au moins 18 mois. Ce n’est pas une option. »

L'Europe a représenté près de 27 % du chiffre d'affaires total d'Apple au cours de son dernier exercice fiscal. L'entreprise ne communique pas de chiffres d'affaires spécifiques pour l'UE.

Apple a déclaré l’année dernière que la DMA l’avait contrainte à reporter le déploiement de plusieurs fonctionnalités dans l’UE, notamment la mise en miroir de l’iPhone sur Mac, la traduction en direct avec les AirPods ainsi que les fonctionnalités de localisation dans Maps.

La DMA vise à limiter le pouvoir des géants de la tech, à donner plus de marge de manœuvre à leurs concurrents et à offrir plus de choix aux consommateurs. Les infractions à la DMA peuvent valoir aux entreprises des amendes pouvant atteindre 10 % de leur chiffre d'affaires annuel mondial.