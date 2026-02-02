Pas d'échappatoire à l'euro ou à la Fed : cinq questions à la BCE

La salle du conseil des membres de la BCE (Crédits: BCE)

par Yoruk Bahceli et Stefano Rebaudo

La Banque centrale européenne se réunit jeudi et les décideurs politiques sont soulagés que la menace de nouveaux droits de douane américains suite aux demandes du président Donald Trump d'acheter le Groenland ait été de courte durée.

Le risque immédiat est passé, mais l'incertitude déclenchée par Trump persiste, ce qui incite les décideurs politiques à s'inquiéter de la flambée de l'euro.

Voici cinq questions clés pour les marchés:

1/ Que va faire la BCE ?

Maintenir les taux à 2% pour la cinquième réunion consécutive. Alors que Donald Trump a renoncé à imposer des droits de douane supplémentaires à certaines des plus grandes économies européennes, les économistes estiment que la Présidente de la BCE, Christine Lagarde, s'en tiendra à son mantra d'une approche de la politique monétaire dépendante des données, réunion par réunion, sans s'engager sur une trajectoire de taux donnée.

"Ces trois points ne sont pas une simple formalité - ils sont importants parce que le monde est sujet à l'incertitude et aux chocs géopolitiques", a déclaré Reinhard Cluse, économiste européen en chef d'UBS.

2/ Que signifie la menace de nouvelles tensions commerciales avec les États-Unis?

Pour l'instant, une monnaie plus forte.

L'euro a brièvement dépassé 1,20 dollar la semaine dernière EUR= , atteignant son plus haut niveau depuis 2021. Il s'est replié mais reste en hausse de plus de 2 % sur les deux dernières semaines.

"L'affaire du Groenland a fait une chose: l'euro est beaucoup plus élevé", a déclaré Christian Schulz, économiste en chef chez Allianz Global Investors.

Il s'attend à ce que la BCE évalue jeudi certains des risques qui pèsent sur les prévisions économiques qu'elle mettra à jour en mars.

Les décideurs politiques ont fait part de leurs inquiétudes concernant la force de l'euro et son potentiel à faire baisser l'inflation, qui devrait être inférieure à l'objectif de 2 % cette année et l'année prochaine, si l'euro continue de s'apprécier.

Si Trump avait imposé des droits de douane à l'Europe, cela aurait nui à la croissance et légèrement augmenté l'inflation.

À plus long terme, ce qui importe davantage, c'est le degré d'incertitude que les revirements de Trump en matière de politique commerciale font peser sur les perspectives économiques, a déclaré Mme Lagarde, ce qui pourrait nuire à la croissance.

3/ La BCE va-t-elle agir contre la hausse de l'euro ?

Pas encore, estiment les économistes.

La semaine dernière, les traders ont parié que les inquiétudes des décideurs politiques concernant la hausse de l'euro rendaient une baisse des taux légèrement plus probable cette année, mais ces paris ont diminué à mesure que l'euro se détendait. Ils estiment désormais à environ 15 % la probabilité d'une baisse des taux de la BCE d'ici à l'été.

Selon les économistes, le franchissement du seuil de 1,20 dollar n'est pas très important pour la BCE, qui se préoccupe davantage de la rapidité et de l'ampleur des mouvements que des niveaux proprement dits.

En outre, l'euro pondéré en fonction des échanges commerciaux, dont elle assure le suivi, a beaucoup moins progressé, car le mouvement a été alimenté par la chute du dollar plutôt que par une hausse généralisée de l'euro.

Ross Hutchison, responsable de la stratégie du marché de la zone euro chez Zurich Insurance Group, a déclaré qu'il faudrait des mouvements plus rapides dépassant 1,25 dollar pour entraîner une révision à la baisse significative des prévisions d'inflation de la BCE.

D'un autre côté, les investisseurs seront attentifs à ce que la BCE dira de la hausse du pétrole et des prix du gaz naturel en Europe depuis le début de l'année, ce qui pourrait atténuer les pressions à la baisse sur les prix.

4/ Quelle est la résistance de l'économie de la zone euro ?

Elle est plus résistante qu'elle ne l'a été depuis un certain temps.

Elle a connu une croissance plus rapide que prévu au quatrième trimestre et une croissance globale de 1,5 % l'année dernière, soit le rythme le plus rapide depuis 2022, selon les données publiées vendredi , ce qui témoigne de la résilience nationale face aux tensions commerciales. Les économistes s'attendent à une croissance de 1,2 % cette année.

La rapidité avec laquelle l'Allemagne commencera à déclencher son bazooka fiscal est un élément clé de ces perspectives.

"Cette relance budgétaire peut aider à atténuer l'impact de l'incertitude élevée qui pèse encore sur les perspectives de croissance de la zone euro", a déclaré Paul Hollingsworth, responsable de l'économie des marchés développés chez BNP Paribas.

L'année dernière, les dépenses allemandes ont augmenté plus lentement que prévu . Certains économistes sont donc sceptiques quant à la rapidité avec laquelle le pays peut augmenter ses dépenses cette année, ce qui pourrait signifier que la croissance est un peu plus lente que prévu.

5/ Que signifient pour la BCE les inquiétudes concernant l'indépendance de la Fed ?

Selon les économistes, une Fed moins indépendante qui adopterait une politique plus souple que prévu ferait encore baisser le dollar et augmenterait l'inflation aux États-Unis.

Ce risque est revenu sur le devant de la scène après que l'administration Trump a menacé le président de la Fed, Jerome Powell, d'une mise en accusation pénale en janvier.

L'euro plus fort qui en résulterait pèserait sur l'inflation de la zone euro, et les rendements plus élevés du Trésor américain pourraient se répercuter sur les coûts d'emprunt de la zone euro, sans parler des risques pour la stabilité financière.

Pour l'instant, la BCE ne débattra pas d'un changement de taux, mais de tels risques pourraient bouleverser cette perspective, a déclaré l'économiste en chef Philip Lane .

La nomination par Donald Trump de Kevin Warsh , l'un des candidats les plus faucons, au poste de président de la Fed, a aidé le dollar à récupérer une partie de ses pertes.

La BCE a publié une rare déclaration commune avec d'autres grandes banques centrales plus tôt en janvier, exprimant sa solidarité avec Powell et déclarant que l'indépendance de la banque centrale était cruciale pour la stabilité des prix et la stabilité financière.

