Le dollar au centre de l’attention

Recul de la confiance des consommateurs aux Etats-Unis, hausse des immatriculations de voitures particulières dans l'UE, ralentissement de l'inflation au Japon… Ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine.

Au cours d'une semaine où la Fed a maintenu ses taux directeurs, invoquant un « rythme soutenu » de l'activité économique, l'attention des investisseurs s'est concentrée sur le dollar, les commentaires de l'administration américaine et les orientations de la Fed. Les marchés ont interprété les propos du président Trump comme le signe d'une volonté d'intervenir sur les marchés des devises.

À l'avenir, nous pensons que les inquiétudes concernant la dépréciation de la monnaie et les remises en cause du statut de valeur refuge du dollar persisteront cette année. Cela pourrait refléter la recherche de diversification des banques centrales mondiales qui s'éloignent du dollar et des politiques peu orthodoxes de l'administration Trump. Compte tenu des signaux mitigés concernant les dépenses de consommation et le marché du travail, il est essentiel que la Fed conserve son indépendance. Par conséquent, l'orientation de la politique monétaire nécessite une évaluation plus nuancée de l'économie, de l'inflation et des éventuelles pressions politiques.

