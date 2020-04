Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pas d'accord sur le plan de soutien en faveur de Lufthansa-sources Reuters • 28/04/2020 à 08:29









BERLIN, 28 avril (Reuters) - Le gouvernement allemand n'a pas encore conclu d'accord avec Lufthansa en vue de son sauvetage financier, a-t-on appris mardi de sources proches de l'exécutif et de la compagnie aérienne. Une porte-parole du ministère de l'Economie s'est refusée à tout commentaire, de même que la compagnie aérienne. Citant des sources au sein de la compagnie, Business Insider avait annoncé un peu plus tôt que les deux parties s'étaient entendues sur un plan de l'ordre de neuf milliards d'euros. (Christian Krämer avec Ilona Wissenbach à Francfort version française Jean-Philippe Lefief, édité par Henri-Pierre André)

