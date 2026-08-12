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Parvus AM dépasse les 15% du capital d'Accor
information fournie par Zonebourse 12/08/2026 à 11:00
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Dans un avis adressé à l'AMF, Parvus Asset Management Jersey Limited, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré avoir franchi en hausse, le 5 août 2026, le seuil de 15% du capital d'Accor.

La société de gestion a précisé détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 34 734 769 actions Accor représentant autant de droits de vote, soit 15,02% du capital et 12,79% des droits de vote du géant français de l'hôtellerie.

Ce franchissement de seuil résulte d'une réduction du nombre total d'actions et de droits de vote d'Accor par l'annulation de 4 910 762 actions, et s'inscrit dans le cadre normal de l'activité de Parvus en tant que prestataire de services d'investissement.

Parvus ajoute que sa participation pourrait augmenter ou diminuer au fil du temps en fonction de circonstances futures, mais qu'il n'envisage pas de prendre le contrôle d'Accor, ni de demander la nomination d'administrateurs.

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