Parvus AM dépasse les 10% des droits de vote d'Accor
information fournie par Zonebourse 30/03/2026 à 10:05
La société de gestion a précisé détenir, à cette date, pour le compte desdits clients et fonds, 28 088 338 actions Accor représentant autant de droits de vote, soit 11,97% du capital et 10,23% des droits de vote de la chaîne hôtelière.
Si sa participation pourrait augmenter ou diminuer au fil du temps en fonction de circonstances futures, Parvus n'envisage pas de prendre le contrôle d'Accor, ni de demander la nomination d'administrateurs au sein du conseil d'administration.
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