Partouche: hausse de 2,5% du CA annuel information fournie par Cercle Finance • 11/12/2024 à 10:50









(CercleFinance.com) - Partouche affiche un chiffre d'affaires annuel 2024 en hausse de 2,5% à 434,3 millions d'euros (dont +3,7% à 107 millions sur le seul quatrième trimestre), pour un produit brut des jeux (PBJ) de l'exercice accru de 1,5% à 712,3 millions.



Le groupe de jeux d'argent y voit 'une performance à saluer compte tenu des travaux d'ampleur réalisés au cours de l'exercice sur trois de ses plus grands casinos en exploitation' à Annemasse, Divonne et La Tour-de-Salvagny.



En France, le PBJ annuel a augmenté de 0,9% à 636,1 millions d'euros, porté essentiellement par la performance des machines à sous (+1,5%), tandis que le PBJ des formes électroniques de jeux a reculé de 1,4%.





