Partouche : baisse de la rentabilité en 2024 et progression de l'activité

(AOF) - Le groupe Partouche annonce que son chiffre d’affaires consolidé 2024 progresse de 2,5 % à 434,3 millions d'euros, contre 428,3 millions d'euros en 2023. Le Produit Brut des Jeux (PBJ) progresse de 1,5 % et s’établit à 712,3 millions d'euros en 2024, contre 701,5 millions d'euros sur l’exercice 2023, profitant de la croissance du PBJ des machines à sous (+1,1 %) et du PBJ des jeux traditionnels à l’étranger (+23,8 %). Le Produit Net des Jeux (PNJ) est en hausse à 338,7 millions d'euros sur l’ensemble de l’année (+1,7 %).

L'EBITDA s'élève à 73,9 millions d'euros , contre 76,1 millions d'euros un an plus tôt (-3,0 %) et représente 17 % du chiffre d'affaires. Le résultat opérationnel courant (ROC) ressortit à 19,7 millions d'euros, en repli de 7,7 millions d'euros par rapport à 2023 (- 28,1 %).

Pour le groupe, cette baisse provient essentiellement du secteur casinotier et est "liée aux difficultés d'exploitation rencontrées par les casinos en cours de rénovation".

Le résultat opérationnel 2024 s'élève à 15,2 millions d'euros sur l'année, contre 27,4 millions d'euros en 2023.

Groupe Partouche envisage de distribuer à nouveau un dividende au titre de l'exercice 2023/2024, dont le montant et les modalités de versement seront précisés prochainement afin d'être soumis au vote des actionnaires lors de l'Assemblée générale du 26 mars prochain.

