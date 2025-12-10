 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 026,65
-0,32%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Partouche augmente de 6% son CA annuel
information fournie par Zonebourse 10/12/2025 à 13:13

Le groupe Partouche affiche un chiffre d'affaires de 460,2 millions d'euros au titre de son exercice 2025 (clos en octobre), en hausse de 6% par rapport au précédent, pour un Produit Brut des Jeux (PBJ) de 748,3 MEUR, en croissance de 5,1%.

"La rénovation de trois des plus importants casinos à Annemasse, Divonne et La Tour-de-Salvagny en 2024 a porté ses fruits puisque leur PBJ a enregistré une progression soutenue de respectivement 20,9%, 17,7% et 15%", précise-t-il.

Après prélèvements, le Produit Net des Jeux s'élève à 352,4 MEUR, en croissance de 4%, et le chiffre d'affaires hors-jeux s'inscrit en hausse de 12,4% à 110,7 MEUR, porté par le chiffre d'affaires hors jeux des casinos (65,5 MEUR, 17,5%).

Valeurs associées

PARTOUCHE
18,1000 EUR Euronext Paris -1,36%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'illustration montre les drapeaux des États-Unis et de l'Union européenne
    Berlin, Bruxelles et Paris défendent l'UE face aux attaques de Trump
    information fournie par Reuters 10.12.2025 13:50 

    Le chancelier allemand Friedrich Merz a rejeté mardi l'attaque virulente contre les démocraties européennes lancée par l'administration Trump, qui a publié la semaine dernière un document stratégique affirmant que le continent faisait face à un "effacement civilisationnel". ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 10.12.2025 13:50 

    (Actualisé avec précisions sur Oracle, Nvidia, Pepsi, Cracker Barrel, contrats à terme et cours en avant-Bourse) Principales valeurs à suivre (jour) à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en légère baisse pour ... Lire la suite

  • Questions au gouvernement à l'Assemblée nationale à Paris
    Bregeon évoque une possible poursuite des discussions sur le PLF en janvier
    information fournie par Reuters 10.12.2025 13:14 

    Les discussions sur le projet de loi de finances (PLF) pour 2026 pourraient se poursuivre en janvier, a déclaré mercredi la porte-parole du gouvernement Maud Bregeon, ouvrant la voie à un possible recours à une "loi spéciale" sur le budget de l'Etat. Les sénateurs ... Lire la suite

  • Le logo de l'opérateur boursier Euronext visible sur un bâtiment du quartier financier de la Défense à Courbevoie
    Les Bourses font preuve de prudence avant la décision de la Fed
    information fournie par Reuters 10.12.2025 13:11 

    par Diana Mandia Wall Street est attendue sur une petite baisse et la plupart des Bourses européennes reculent légèrement mercredi à mi-séance, en attendant la décision et les projections de la Réserve fédérale (Fed) américaine sur les taux d'intérêt plus tard ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank